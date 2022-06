Bien que diminué par ses blessures au pied, Rafael Nadal continue de faire peur ! Le Grec Stefanos Tsitsipas se méfie de lui, et l’a fait savoir, à la veille de Wimbledon.

« Nous avons l’habitude de voir Rafa remporter de nombreux Grands Chelems ou tournois, même quand il ne semble pas en état de jouer », a déclaré ce dimanche

Tsitsipas en conférence de presse, comme le rapporte l’AFP. « Je pense que c’est dans ces moments-là que ses adversaires doivent faire le plus attention. C’est quand il dit qu’il ne peut pas jouer et qu’il a des problèmes au pied qu’il est selon moi le plus dangereux », a-t-il continué. Car même blessé au pied, Nadal, 36 ans, a remporté son 22e Grand Chelem à Roland-Garros. « J’ai énormément de respect pour ce qu’il a fait à Roland-Garros, vu l’état de son pied. C’est comme s’il avait eu le pied cassé » , a continué Tsitsipas.