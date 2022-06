L’Espagnol a été testé positif au Covid-19 et est contrant à l’abandon alors qu’il devait jouer son second tour cet après-midi face au Colombien Daniel Galan Riveros.

Décidemment le coronavirus n’a pas prévu de laisser tranquille ce Wimbledon 2022. Après Marin Cilic et Matteo Berrettini, c’est au tour de Roberto Bautista Agut d’être testé positif au Covid-19. L’Espagnol doit déclarer forfait pour le reste du tournoi et notamment pour son second tour prévu cet après-midi face à Daniel Galan Riveros. Le Colombien est donc qualifié pour le troisième tour en Grande-Bretagne où il affrontera le vainqueur du duel entre Denis Shapovalov Brandon Nakashima.