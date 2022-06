La Française Diane Parry, 77e joueuse mondiale, s’est facilement qualifiée pour le 3e tour du tournoi de Wimbledon en éliminant la Japonaise Mai Hontama, alors que son compatriote Adrian Mannarino n’a rien pu faire contre l’Américain Tommy Paul.

Âgée de 19 ans et pour sa première participation sur le gazon londonien, Parry n’a eu besoin que de deux sets (6-3, 6-2) pour venir à bout de la 139e mondiale. Au tour suivant, les choses risquent de se corser fortement puisqu’elle affrontera la N.2 mondiale, la Tunisienne Ons Jabeur, qui s’est débarrassée de la Polonaise Katarzyna Kawa (6-4, 6-0). Chez les hommes, opposé à la tête de série N.30, Mannarino, 86e mondial, a eu moins de réussite, s’inclinant 6-2, 6-4, 6-1, un score assez sévère compte tenu du rapport de force.

« Il y a eu un peu trop d’occasions manquées. Contre un joueur solide comme ça, je ne peux pas me le permettre », a pesté Mannarino après le match. « Il est très complet, il se déplace hyper-bien. Il n’a pas un énorme coup dans son jeu, mais il fait tout très bien. Il a réussi à vraiment me déplacer », a ajouté le Français qui ne ruminera pas trop longtemps sa défaite. « Je m’était blessé ici l’année dernière et je n’avais pas pu jouer de l’été. Là, (la saison sur) gazon est passée et je suis sur mes deux jambes. J’ai eu énormément d’appréhension pendant les tournois sur gazon, je n’arrivais pas à me libérer », a-t-il admis. « Et finalement, quand tu perds dans un tournoi où il n’y a pas de points (distribués par l’ATP), ça enlève beaucoup de frustrations et de regrets », a encore confié Mannarino.

AVEC AFP