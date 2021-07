Gaël Monfils, 13e mondial, a été éliminé jeudi au 2e tour de Wimbledon par l’Espagnol Pedro Martinez (107e mondial) 6-3, 6-4, 4-6, 7-6 (7/5).

Monfils, 34 ans, avait atteint les 8es de finale à Wimbledon en 2018, mais avait perdu dès le premier tour en 2019. De son côté, Martinez qui participe à 24 ans à son premier Majeur sur gazon, affrontera le Chilien Cristian Garin (20e), en visant un 8e de finale contre le N.1 mondial Novak Djokovic.

Monfils avait bien entamé la partie en prenant d’entrée le service de Martinez. Mais il avait ensuite laissé l’Espagnol aligner cinq jeux d’affilée et n’a pu l’empêcher de remporter la manche. Dans la deuxième, Martinez a réussi le break pour mener 3-2 et n’a plus lâché son avantage. Mais Monfils s’est accroché dans la 3e manche: il n’a pas concédé la moindre balle de break et a converti la seule qu’il ait réussi à se procurer, sur la balle de set. La quatrième manche a été très équilibrée jusqu’à ce que Martinez ne fasse le break, en profitant d’une énorme faute directe de Monfils sur un coup droit d’attaque, pour mener 6-5 et servir pour le gain de la partie.

Une lourde chute de Monfils, dans une glissade qui a mis ses jambes en extension latérale dans le jeu suivant, a semblé devoir sceller la rencontre. Martinez s’est d’ailleurs procuré sur son service une première balle de match, sauvée par le Français qui est parvenu à égaliser à 6-6. Mais Martinez s’est rapidement détaché dans le tie break, s’offrant deux nouvelles balles de match et concluant sur la seconde, la troisième au total. Gaël Monfils en était à son quatrième jour de match consécutif puisque son premier tour face à l’Australien Christopher O’Connell (130e), battu 4-6, 6-2, 7-6 (7/5), 4-6, 6-4, s’était étalé sur trois jours, interrompu par deux fois par la nuit.