Après un premier tour dantesque, Carlos Alcaraz, 7e mondial, s’est qualifié dans la sérénité mercredi pour le troisième tour de Wimbledon en battant le Néerlandais Tallon Griekspoor (53e) 6-4, 7-6 (7/0), 6-3 en 2h06.

Eliminé au 2e tour l’an dernier pour sa première participation de l’Open sur gazon, l’Espagnol de 19 ans a donc déjà fait mieux cette année et tentera d’aller encore plus loin vendredi lorsqu’il affrontera l’Allemand Oscar Otte (36e). Au premier tour, Alcaraz avait laissé beaucoup de forces pour écarter Jan-Lennard Struff (155e) 4-6, 7-5, 4-6, 7-6 (7/3), 6-4. Mais mercredi, avec 9 aces, 59% de premières balles (pour 81% de points gagnés ensuite), 67% de réussite à la volée et un total de 39 points gagnants, il a été nettement trop fort pour son adversaire.

