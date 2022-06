Ugo Humbert, 112e joueur mondial, s’est offert le finaliste du dernier Roland-Garros, le Norvégien Casper Ruud (6e mondial), 3-6, 6-3, 7-5, 6-4, mercredi, devenant le premier Français qualifié pour le 3e tour à Wimbledon.

Humbert affrontera pour une place en huitièmes de finale le Belge David Goffin (58e) qui s’est facilement défait de l’Argentin Sebastian Baez 6-1, 6-2, 6-4. Face à un joueur peu à l’aise sur gazon, le gaucher français a su serrer le jeu après un premier set difficile, marqué par de nombreuses fautes directes, pour s’adjuger cette victoire de prestige. « Je suis très heureux, ça a été un grand match après la perte du premier set », a estimé le joueur qui avait perdu a premier tour à Londres l’an dernier, après une bataille homérique contre l’Australien Nick Kyrgios, en 5 manches.

Le retard à l’allumage peut s’expliquer par la pluie qui a retardé le début des matches de presque deux heures. « C’était difficile de ne pas pouvoir jouer ce matin, mais c’était pour tout le monde pareil. J’ai fait de mon mieux, je me suis amélioré (au fil du match) et je suis content de mon niveau » de jeu, a-t-il souligné. Il a notamment pu compter sur un très bon revers à deux mains qui a fait des ravages lorsqu’il était croisé et une belle réussite au filet, à l’image des 12 points sur 17 montées au deuxième set.

Il a aussi su rester fort mentalement, comme lorsqu’il a été mené 3-0 au début du troisième, avant de reprendre le service adverse et de faire le break décisif à 5-5. Dans le dernier set, il a été patient avant de s’emparer, à 4-4, de l’engagement de Ruud qui semblait de plus en plus impuissant au fil des jeux, pour terminer sur un jeu blanc.