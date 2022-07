Ugo Humbert, 112e mondial et pourtant bien parti après avoir remporté le premier set, s’est finalement incliné face au Belge David Goffin (58e) 4-6, 7-5, 6-2, 7-5, vendredi au 3e tour de Wimbledon.

Après des mois compliqués au cours desquels il a coulé au classement jusqu’à pointer au 112e rang mondial à Wimbledon, l’ex-N.25 s’était offert une victoire de prestige aux dépens du finaliste du dernier Roland-Garros, Casper Ruud (6e). Mais le Norvégien n’est pas un spécialiste du gazon et vendredi, Humbert n’a pas eu les ressources nécessaires face à Goffin qui semble retrouver petit à petit le tennis qui lui a permis de monter jusqu’au 7e rang mondial en 2017. C’est donc le Belge, quart-de-finaliste à Wimbledon en 2019, son meilleur

résultat en Majeur également atteint en Australie en 2017 et à Roland-Garros en 2016, qui affrontera l’Américain Frances Tiafoe (28e) pour une nouvelle place en quarts. Le Français de 24 ans a réussi le break dans le dernier jeu de la première manche qu’il a ainsi empochée. Dans la deuxième, les deux joueurs ont tenu leur service jusqu’à 5-5. Goffin a alors breaké puis servi pour égaliser dans la foulée à un set partout. Le Belge a ensuite pris la mise en jeu de Humbert pour mener 3-2 dans le troisième set et il a encore remporté les cinq jeux suivants pour s’envoler deux sets à un et 2-0 dans la quatrième manche. C’est alors que Humbert a, à son tour, réussi une série cinq jeux

consécutifs pour mener 5-2, mais il n’a pas su transformer son avantage, laissant les cinq jeux suivants et le match à Goffin.

