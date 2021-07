Novak Djokovic, double tenant du titre, a logiquement dominé vendredi l’Américain Denis Kudla (114e et issu des qualifications) malgré une fin de match compliquée 6-4, 6-3, 7-6 (9/7), pour se hisser en huitièmes de finale de Wimbledon.

Le Serbe, grand favori du tournoi où il espère égaler le record de 20 titres du Grand Chelem codétenu par Roger Federer et Rafael Nadal (absent), affrontera lundi le Chilien Cristian Garin (20e) pour une place en quart. Le N.1 mondial atteint les huitièmes de finale à Wimbledon pour la 13e fois en seize participations consécutives depuis 2005.

Il vise un 6e sacre au All England Lawn Tennis Club qui le mettrait sur la voie du Grand Chelem (après ses victoires à l’Open d’Australie et Roland-Garros cette année), voire du Golden Slam qui associe, dans la même année, les quatre titres majeurs et la médaille d’or olympique.