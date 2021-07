Le Canadien était frustré après sa défaite en trois sets contre Novak Djokovic (7-6 [3], 7-5, 7-5) à Wimbledon.

« J’ai eu des opportunités dans chaque set. Les choses ont tourné en sa faveur aujourd’hui (vendredi). Il est numéro 1 mondial pour une raison. Il a évidemment joué beaucoup de matches comme celui-là. Il a un peu plus d’expérience. Il a probablement un peu mieux joué, eu un peu plus de chance que moi. J’ai eu beaucoup d’occasions. Je dictais beaucoup mon jeu. Je pense qu’il l’a senti. J’ai fait tout ce que j’ai pu mais ça ne m’a pas souri. Mais à chacun des sets, j’ai eu pas mal d’opportunités, de balles de breaks (1 convertie sur 11 opportunités) », a indiqué le Canadien après la rencontre.

Et d’ajouter : « C’est difficile. C’est quelque chose que j’ai déjà connu par le passé, donc je pense que j’ai encore mieux fait mon travail. Contre Novak, tu vas avoir des opportunités que tu ne peux pas manquer. Mais il fait un excellent travail à mettre la pression au bon moment, et tu le sens vraiment. En termes de confiance, je pense que ça va et vient pendant le match. J’étais capable de maintenir cette confiance ou revenir dans chaque set. Juste quelques points n’ont pas tourné en ma faveur. Quelques coups auraient pu être différents. Je peux apprendre beaucoup de ce match et m’en servir pour aller de l’avant.. »