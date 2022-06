Hier soir, l’Espagnol s’est incliné au super tie-break du cinquième set face à Jiri Vesely mais la balle de match n’a pas eu lieu. Davidovich Fokina a perdu sur point de pénalité.

C’était une fin de match un peu bizarre. Après près de quatre heures de jeu, le Tchèque Jiri Vesely et l’Espagnol Alejandro Davidovich Fokina se retrouvent au super tie-break pour déterminer l’issue de ce second tour de Wimbledon. A 9-7 dans le super tie-break, et donc avec deux balles de matchs à suivre pour Vesely, l’Espagnol tape dans la balle de colère qui sort des limites du court. L’arbitre décide alors de lui mettre un avertissement mais Davidovich Fokina avait déjà été averti donc la seconde sanction est un point de pénalité. La balle de match n’a donc pas eu lieu et le 37e joueur mondial a été éliminé sur point de pénalité. Il s’incline 6-3, 5-7, 6-7 (2/7), 6-3, 7-6 (10-7).