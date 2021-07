La N.1 mondiale Ashleigh Barty a remporté ce lundi le match contre Barbora Krejcikova (17e) 7-5, 6-3 et ainsi atteint pour la première fois les quarts de finale à Wimbledon.

« La récupération entre Paris et Wimbledon a été aussi bonne que possible. Je me sens très bien. Chaque jour qui passe je continue de faire ce qu’il faut pour me rétablir et me préparer comme il faut pour me donner les meilleures chances d’entrer sur le court pour jouer à 100%« , a-t-elle déclaré concernant la blessure à la hanche qui l’avait obligée à abandonner au 2e tour de Roland-Garros semble bien oubliée.

L’Australienne de 25 ans affrontera au prochain tour Ajla Tomljanovic (75e) ou la Britannique Emma Raducanu (338e) pour une place en demi-finale.