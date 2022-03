La Biélorusse Victoria Azarenka a pris position ce mercredi contre les agissements de son pays en Ukraine.

La star biélorusse Victoria Azarenka a pris la parole ce mercredi via un communiqué sur les réseaux sociaux alors que son pays est engagé aux côtés de la Russie dans le conflit ukrainien. La tenniswoman de 32 ans s’est dit « dévastée par les actions qui ont eu lieu ces derniers jours contre et en Ukraine. »

La double championne de l’Open d’Australie (2012 et 2013) ajoute avoir « toujours vu les Ukrainiens et les Biélorusses comme deux nations, amicales et solidaires l’une de l’autre […] Mon coeur est avec ceux directement ou indirectement touchés par cette guerre qui cause tant de souffrances et de douleurs. J’espère et souhaite la paix et la fin de la guerre », a-t-elle conclu.