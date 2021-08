Novak Djokovic, qui va tenter dès lundi à New York de remporter l’US Open, pour réussir le Grand Chelem sur une saison et porter à 21 le record de titre Majeurs, pourrait retrouver Alexander Zverev en demi-finale, selon le tirage au sort effectué jeudi.

Le Serbe N.1 mondial affrontera au 1er tour un joueur issu des qualifications à déterminer. Il pourrait ensuite, en quart de finale, croiser l’Italien Matteo Berettini (8e mondial) qu’il avait battu en juillet en finale de Wimbledon, s’ouvrant alors la voix d’un exploit historique, puisque personne depuis Rod Laver en 1969 ne s’est adjugé les quatre tournois du Grand Chelem la même année. Mais en l’absence des deux autres membres du Big3, Rafael Nadal et Roger Federer qui ont mis un terme à leur saison pour respectivement soigner un genou et un pied douloureux, le gros challenger de Djokovic s’annonce être Zverev, finaliste l’an passé, renversé par l’Autrichien Dominic Thiem, également absent cette année. L’Allemand, N.4 mondial, est l’homme en forme de l’été, vainqueur du Masters 1000 de Cincinnati, après avoir décroché l’or olympique à Tokyo, en écartant au passage « Nole » en 8e de finale.

Dans l’autre partie du tableau se trouvent d’autres redoutables concurrents : le Russe Daniil Medvedev, 2e mondial, opposé au Français Richard Gasquet, le Grec Stefanos Tsitsipas, 3e mondial, qui affrontera Andy Murray dans une des rares affiches du 1er tour, et le Russe Andrey Rublev, 5e mondial, qui attend de connaître son adversaire issu des qualifications.

Chez les dames, Naomi Osaka, tenante du titre et redescendue à la 3e place mondiale se trouve dans la deuxième partie de tableau, où elle débutera en douceur contre la Tchèque Marie Bouzkova. Un quart possible l’attend contre l’Ukrainienne Elina Svitolina (6e mondiale). Dans la partie haute, sa rivale, l’Australienne et N.1 mondiale, Ashleigh Barty commencera son tournoi face à Vera Zvonareva, finaliste de l’US Open en 2010 et redescendue à la 101e place au classement WTA.