Alexander Zverev, N.4 mondial, s’est facilement qualifié pour le 2e tour de l’US Open, en battant 6-4, 7-5, 6-2 l’Américain Sam Querrey (78e), mardi à New York.

L’Allemand, finaliste l’an passé à Flushing Meadows, a été très solide pour se défaire de son adversaire, impuissant dans les échanges, sur le Arthur Ashe où il n’a passé qu’une heure et quarante minutes. Une mise en jambes idéale pour l’homme en forme de l’été, qui a décroché la médaille d’or olympique aux Jeux de Tokyo, en éliminant au passage Djokovic en demi-finale, et s’est imposé au Masters 1000 de Cincinnati il y a dix jours. A ce titre Zverev représente la menace la plus sérieuse de Novak Djokovic en quête d’un Grand Chelem sur une même année – tout du moins sur la route vers la finale car il se trouve dans la même partie de tableau -.

Le N.1 mondial serbe entrera en lice en session nocturne contre un inconnu Danois, le jeune Holger Rune, âgé de 18 ans.