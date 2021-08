Daniil Medvedev, 2e mondial, s’est qualifié pour le 2e tour en battant ce lundi à Flushing Meadows. De son côté, Stefanos Tsitsipas s’est très difficilement hissé au second tour en battant Andy Murray, tandis que Naomi Osaka a battu la Tchèque Marie Bouzkova.

Le Russe, vainqueur du tournoi de Toronto cet été, n’a pas eu besoin de plus de deux heures pour s’offrir son ticket pour le second tour, et a battu Richard Gasquet 6-4, 6-3, 6-1. Medvedev sera opposé au prochain tour à l’Allemand Dominik Koepfer (57e mondial).

De son côté, Stefanos Tsitsipas a battu Andy Murray en cinq set 2-6, 7-6 (9/7), 3-6, 6-3, 6-4 et 4h49 de lutte. L’Ecossais de 34 ans, redescendu à la 112e place, a longtemps fait douter le Grec 3e joueur mondial avant de s’incliner, non sans pester…

Chez les dames, la tenante du titre Naomi Osaka, dont les résultats sont mitigés depuis son refus de parler aux médias à Roland-Garros, a réussi ses débuts en s’imposant 6-4, 6-1 face à la Tchèque Marie Bouzkova. La Bélarusse Victoria Azarenka, s’est elle débarrassée en 6-4, 6-0 de la Tchèque Tereza Martinkova (60e), tandis que l’Américaine Coco Gauff a eu plus de mal contre la Polonaise Magda Linette ( 5-7, 6-3, 6-4).

US Open: l’ensemble des résultats de la 1re journée

Simple messieurs (1er tour):

Andrey Rublev (RUS/N.5) bat Ivo Karlovic (CRO) 6-3, 7-6 (7/3), 6-3

Pedro Martínez (ESP) bat James Duckworth (AUS) 4-6, 4-6, 7-6 (9/7), 6-2, 6-2

Frances Tiafoe (USA) bat Christopher Eubanks (USA) 7-6 (10/8), 5-7, 6-3, 6-4

Guido Pella (ARG) bat Filip Krajinovic (SRB/N.32) 6-7 (2/7), 6-3, 6-2, 6-2

Roberto Bautista (ESP/N.18) bat Nick Kyrgios (AUS) 6-3, 6-4, 6-0

Emil Ruusuvuori (FIN) bat Kamil Majchrzak (POL) 6-4, 6-2, 3-6, 6-1

Bernabé Zapata (ESP) bat Feliciano López (ESP) 5-7, 7-6 (8/6), 4-6, 6-3, 6-3

Félix Auger-Aliassime (CAN/N.12) bat Evgeny Donskoy (RUS) 7-6 (7/0), 3-6, 7-6 (7/1), 7-6 (10/8)

Christian Garín (CHI/N.16) bat Norbert Gombos (SVK) 6-3, 4-6, 6-4, 7-6 (7/4)

Henri Laaksonen (SUI) bat John Millman (AUS) 7-6 (8/6), 7-6 (7/2), 6-1

Dusan Lajovic (SRB) bat Benoît Paire (FRA) 6-3, 7-5, 2-6, 6-4

Peter Gojowczyk (GER) bat Ugo Humbert (FRA/N.23) 1-6, 6-1, 6-2, 5-7, 6-4

Carlos Alcaraz (ESP) bat Cameron Norrie (GBR/N.26) 6-4, 6-4, 6-3

Arthur Rinderknech (FRA) bat Miomir Kecmanovic (SRB) 6-7 (10/12), 3-6, 7-5, 6-3, 6-4

Adrian Mannarino (FRA) bat Pierre-Hugues Herbert (FRA) 3-6, 4-6, 6-4, 6-3, 6-3

Stefanos Tsitsipas (GRE/N.3) bat Andy Murray (SCO) 2-6, 7-6 (9/7), 3-6, 6-3, 6-4

Casper Ruud (NOR/N.8) bat Yuichi Sugita (JPN) 6-3, 6-2, 6-2

Botic van de Zandschulp (NED) bat Carlos Taberner (ESP) 2-6, 3-6, 6-4, 7-5, 6-3

Facundo Bagnis (ARG) bat Taro Daniel (JPN) 6-3, 6-3, 6-3

Marco Trungelliti (ARG) bat Alejandro Davidovich (ESP/N.29) 5-7, 6-3, 7-5, 6-7 (3/7), 6-4

Brandon Nakashima (USA) bat John Isner (USA/N.19) 7-6 (9/7), 7-6 (8/6), 6-3

Alex Molcan (SVK) bat Cem Ilkel (TUR) 4-6, 6-3, 6-1, 6-1

Kevin Anderson (RSA) bat Jiri Vesely (CZE) 7-6 (7/1), 4-6, 3-6, 7-6 (7/5), 7-6 (7/4)

Diego Schwartzman (ARG/N.11) bat Ricardas Berankis (LTU) 7-5, 6-3, 6-3

Grigor Dimitrov (BUL/N.15) bat Sam Riffice (USA) 6-1, 7-6 (7/3), 6-3

Alexei Popyrin (AUS) bat Radu Albot (MDA) 6-3, 6-7 (3/7), 6-3, 6-3

Marcos Giron (USA) bat Antoine Hoang (FRA) 6-3, 6-4, 7-5

Daniel Evans (GBR/N.24) bat Thiago Monteiro (BRA) 6-3, 6-7 (6/8), 6-4, 6-1

Philipp Kohlschreiber (GER) bat Marin Cilic (CRO/N.30) 6-7 (4/7), 6-7 (3/7), 6-2, 6-1, 2-0 (abandon)

Pablo Andújar (ESP) bat Mikhail Kukushkin (KAZ) 3-6, 4-6, 6-4, 6-4, 6-2

Dominik Koepfer (GER) bat Quentin Halys (FRA) 6-4, 3-6, 4-6, 6-3, 6-4

Daniil Medvedev (RUS/N.2) bat Richard Gasquet (FRA) 6-4, 6-3, 6-1

Simple dames (1er tour):

Elina Svitolina (UKR/N.5) bat Rebecca Marino (CAN) 6-2, 6-3

Rebeka Masarova (ESP) bat Ana Bogdan (ROM) 6-7 (9/11), 7-6 (7/2), 7-6 (11/9)

Markéta Vondrousová (CZE) bat Gabriela Ruse (ROM) 7-5, 6-0

Darya Kasatkina (RUS/N.25) bat Tsvetana Pironkova (BUL) 6-2, 6-1

Elena Rybakina (KAZ/N.19) bat Aliaksandra Sasnovich (BLR) 6-2, 6-3

Caroline Garcia (FRA) bat Harriet Dart (GBR) 6-7 (6/8), 6-4, 6-2

Kristína Kucová (SVK) bat Ann Li (USA) 7-5, 6-1

Simona Halep (ROM/N.12) bat Camila Giorgi (ITA) 6-4, 7-6 (7/3)

Angelique Kerber (GER/N.16) bat Dayana Yastremska (UKR) 3-6, 6-4, 7-6 (7/3)

Anhelina Kalinina (UKR) bat Mayar Sherif (EGY) 4-6, 6-1, 6-1

Sloane Stephens (USA) bat Madison Keys (USA) 6-3, 1-6, 7-6 (9/7)

Cori Gauff (USA/N.21) bat Magda Linette (POL) 5-7, 6-3, 6-4

Kaia Kanepi (EST) bat Yulia Putintseva (KAZ/N.31) 2-6, 7-6 (7/4), 6-2

Leylah Fernandez (CAN) bat Ana Konjuh (CRO) 7-6 (7/3), 6-2

Olga Danilovic (SRB) bat Alycia Parks (USA) 6-3, 7-5

Naomi Osaka (JPN/N.3) bat Marie Bouzková (CZE) 6-4, 6-1

Barbora Krejcíková (CZE/N.8) bat Astra Sharma (AUS) 6-0, 6-4

Christina McHale (USA) bat Emma Navarro (USA) 6-1, 7-6 (7/5)

Kamilla Rakhimova (RUS) bat Kristina Mladenovic (FRA) 2-6, 6-2, 6-3

Ekaterina Alexandrova (RUS/N.32) bat Sara Errani (ITA) 6-3, 6-2

Victoria Azarenka (BLR/N.18) bat Tereza Martincová (CZE) 6-4, 6-0

Jasmine Paolini (ITA) bat Yaroslava Shvedova (KAZ) 6-3, 6-4

Andrea Petkovic (GER) bat Irina Begu (ROM) 6-2, 7-6 (7/3)

Garbiñe Muguruza (ESP/N.9) bat Donna Vekic (CRO) 7-6 (7/4), 7-6 (7/5)

Elise Mertens (BEL/N.15) bat Rebecca Peterson (SWE) 3-6, 7-6 (7/5), 7-6 (7/5)

Valentini Grammatikopoulou (GRE) bat Anna Blinkova (RUS) 6-3, 6-2

María Camila Osorio (COL) bat Ivana Jorovic (SRB) 6-2, 6-2

Ons Jabeur (TUN/N.20) bat Alizé Cornet (FRA) 7-5, 7-5

Danielle Collins (USA/N.26) bat Carla Suárez (ESP) 6-2, 6-4

Kaja Juvan (SLO) bat Heather Watson (GBR) 6-1, 6-4

Tamara Zidansek (SLO) bat Bernarda Pera (USA) 6-4, 7-6 (7/4)

Aryna Sabalenka (BLR/N.2) bat Nina Stojanovic (SRB) 6-4, 6-7 (4/7), 6-0