Novak Djokovic a franchi sa troisième marche devant le mener à un Grand Chelem calendaire historique, mais sa qualification pour les 8e de finale de l’US Open ne fut pas simple samedi, puisqu’il a encore lâché un set face au Japonais Kei Nishikori.

« Je n’ai pas bien démarré la rencontre, j’ai été trop passif. Il a fallu trouver le bon tempo, et ça m’a pris du temps pour m’ajuster. Mais j’ai su me concentrer comme il le fallait pour rester dans le match », a-t-il commenté sur le court, après sa victoire 6-7 (4/7), 6-3, 6-3, 6-2. « J’ai été très satisfait de cela. Peut-être qu’à certains moments, je n’étais pas à mon meilleur, mais j’étais déterminé et concentré et cela a fait la différence », a-t-il ajouté.

Simple messieurs (3e tour):

Novak Djokovic (SRB/N.1) bat Kei Nishikori (JPN) 6-7 (4/7), 6-3, 6-3, 6-2

Jenson Brooksby (USA) bat Aslan Karatsev (RUS/N.21) 6-2, 3-6, 2-6, 6-3, 6-3

Oscar Otte (GER) bat Andreas Seppi (ITA) 6-3, 6-4, 2-6, 7-5

Matteo Berrettini (ITA/N.6) bat Ilya Ivashka (BLR) 6-7 (5/7), 6-2, 6-4, 2-6, 6-3

Jannik Sinner (ITA/N.13) bat Gaël Monfils (FRA/N.17) 7-6 (7/1), 6-2, 4-6, 4-6, 6-4

Reilly Opelka (USA/N.22) bat Nikoloz Basilashvili (GEO) 7-6 (7/5), 6-3, 6-4

Lloyd Harris (RSA) bat Denis Shapovalov (CAN/N.7) 6-4, 6-4, 6-4

Simple dames (3e tour):