Carlos Alcaraz est sans aucun doute LA belle surprise de l’US Open. Le joueur de 18 ans, auteur d’un incroyable tournoi, s’est vu dans l’obligation d’abandonner son premier quart de finale de Grand Chelem, ce mardi, face à Félix Auger-Aliassime.

Le jeune espagnol s’est blessé à l’adducteur droit. « C’est vraiment dur de finir ce tournoi comme ça. Je n’avais pas le choix. Je dois prendre soin de mon corps pour être en bonne santé, non ? Je ne me sentais pas assez bien pour continuer à jouer donc j’ai dû abandonner. L’adducteur droit était le principal problème. Avant le match, je l’ai senti. J’ai commencé le match en contrôlant la douleur, mais à partir de la fin du premier set et du début de deuxième ça a commencé à faire de plus en plus mal », a-t-il déclaré.

Avant ce quart de final, Alcaraz a disputé et remporté deux matchs qui se sont terminés en cinq sets. « Je ne suis pas habitué à enchaîner ce genre de matches. C’était dur de récupérer (…) Ces matches m’ont permis d’acquérir beaucoup d’expérience. Je pense que ça m’a rendu plus mature. »