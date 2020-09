Interrogé sur le huis clos lors de sa victoire contre l’Australien Alex De Minaur, 6-1, 6-2, 6-4, Dominic Thiem n’arrive pas à évoluer sans spectateur lors de cet US Open.

“Ce n’est pas facile d’être à 100 % d’énergie tout le temps. Mais c’est bien de manière générale de pouvoir jouer. Après, dans chaque match, il y a des situations où ce serait sympa d’avoir le soutien du public pour garder un haut niveau d’énergie, célébrer les super points ou se donner du courage quand on connaît un passage difficile. Tout cela disparaît sans les fans et ce n’est pas facile de s’y habituer. Par exemple, au troisième set, à un moment donné, on a baissé de rythme tous les deux”, a indiqué Dominic Thiem.