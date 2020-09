Résultats de la fin du premier tour de l’US Open disputé cette nuit chez les hommes.

Andy Murray s’en sort de justesse face au Japonais Yoshihito Nishioka avec une victoire en 5 manches et plus de 4 heures de jeu. Raonic, Thiem, Khachanov, Bautista, Dimitrov, Cilic, Medvedev se qualifient pour la suite du tournoi. Côté Français, belle journée, hormis la défaite de Jérémy Chardy face à un Andrey Rublev trop fort, qualifications pour Corentin Moutet, Richard Gasquet, Grégoire Barrère et Ugo Humbert. Le Canadien Felix Auger-Aliassime se qualifie aussi après une victoire en 4 manches.

Simple messieurs (1er tour) :

Emil Ruusuvuori (FIN) bat Aljaz Bedene (SLO) 6-3, 3-6, 6-1, 4-6, 6-1

Casper Ruud (NOR/N.30) bat Mackenzie McDonald (USA) 4-6, 4-6, 6-4, 6-3, 6-2 Grégoire Barrère (FRA) bat Taro Daniel (JPN) 6-3, 6-4, 3-6, 6-1

Andrey Rublev (RUS/N.10) bat Jérémy Chardy (FRA) 6-4, 6-4, 6-3

Andrey Kuznetsov (RUS) bat Sam Querrey (USA) 6-4, 7-6, 6-2

Karen Khachanov (RUS/N.11) bat Jannik Sinner (ITA) 3-6, 6-7, 6-2, 6-0, 7 6

Félix Auger-Aliassime (CAN/N.15) bat Thiago Monteiro (BRA) 6-3, 6-7, 7-6, 7-6

Andy Murray (SCO) bat Yoshihito Nishioka (JPN) 4-6, 4-6, 7-6, 7-6, 6-4

Daniel Evans (GBR/N.23) bat Thiago Wild (BRA) 6-2, 6-1, 7-6

Marin Cilic (CRO/N.31) bat Denis Kudla (USA) 6-7, 3-6, 7-5, 7-5, 6-3

Norbert Gombos (SVK) bat Radu Albot (MDA) 6-4, 6-1, 6-4

Sumit Nagal (IND) bat Bradley Klahn (USA) 6-1, 6-3, 3-6, 6-1

Dominic Thiem (AUT/N.2) bat Jaume Munar (ESP) 7-6, 6-3, 0-0 (abandon) Daniil Medvedev (RUS/N.3) bat Federico Delbonis (ARG) 6-1, 6-2, 6-4 Milos Raonic (CAN/N.25) bat Leonardo Mayer (ARG) 6-3, 6-2, 6-3 Grigor Dimitrov (BUL/N.14) bat Tommy Paul (USA) 6-4, 6-3, 6-1 Matteo Berrettini (ITA/N.6) bat Go Soeda (JPN) 7-6, 6-1, 6-4 Frances Tiafoe (USA) bat Andrea Seppi (ITA) 4-6, 6-3, 6-4, 7-5 Roberto Bautista Agut (ESP/N.8) bat Tennys Sandgren 6-4, 6-4, 7-6 Alex De Minaur (AUS/N.21) bat Andrej Martin (SLO) 6-4, 6-3, 7-5 Corentin Moutet (FRA) bat Jiri Vesely (RTC) 6-4, 6-4, 7-5 Salvatore Caruso (ITA) bat James Duckworth (AUS) 4-6, 7-5, 7-5, 6-2 Roberto Carballes Baena (ESP) bat Féliciano Lopez (ESP) 3-6, 7-6, 6-4, 6-3 John Millman (AUS) bat Nikoloz Basilasvili (GEO/N.22) 6-1, 6-4, 6-4 Christopher O'Connell (USA) bat Laslo Djere (SRB) 4-6, 6-4, 7-6, 6-4 Ernesto Escodebo (USA) bat Kamil Majchrzak (POL) 7-6, 6-2, 6-3 Vasek Pospisil (CAN) bat Philip Kohlschreiber (GER) 7-6, 7-5, 7-6 Miomir Kecmanovic (SRB) bat Gianluca Mager (ITA) 6-4, 6-4, 6-7, 3-6, 6-2 Jeffrey John Wolf (USA) bat Guido Pella (ARG/N.29) 6-2, 0-6, 6-3, 6-3 Marton Fucsovics (HON) bat Hugo Dellien (BOL) 6-3, 6-3, 6-1