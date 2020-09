Suite de l’US Open 2020 la nuit dernière avec les résultats des premiers matchs du 3e tour dans le tableau féminin.

Victoire facile pour la Croate, Petra Martic en deux petits sets, tout comme l’Américaine Shelby Rodgers ou encore l’Estonienne Anett Kontaveit.Auteur de l’exploit de ce début de tournoi, Caroline Garcia n’a pas réédité sa performance et s’incline face à Jennifer Brady. Ca passe pour Naomi Osaka et Yulia Putintseva qui s’en sortent en 3 manches. Tête de série numéro 6, Petra Kvitova accède au huitièmes de finale tout comme Angélique Kerber. Notons aussi la qualification d’Elise Mertens pour le 3e tour, après avoir remporté un match qui avait été interrompu à cause de la pluie.

Simple dames (2e tour) :

Iga Swiatek (POL) bat Sachia Vickery (USA) 6-7, 6-3, 6-4

Elise Mertens (BEL/N.16) bat Sara Sorribes (ESP) 6-3, 7-5

Caty McNally (USA) bat Ekaterina Alexandrova (RUS/N.21) 4-6, 6-3, 7-6

Simple dames (3e tour) :

Jennifer Brady (USA/N.28) bat Caroline Garcia (FRA) 6-3, 6-3

Angelique Kerber (GER/N.17) bat Ann Li (USA) 6-3, 6-4

Yulia Putintseva (KAZ/N.23) bat Aliaksandra Sasnovich (BLR) 3-6, 6-2, 6-1

Petra Martic (CRO/N.8) bat Varvara Gracheva (RUS) 6-3, 6-3

Naomi Osaka (JPN/N.4) bat Marta Kostyuk (UKR) 6-3, 6-7, 6-2

Anett Kontaveit (EST/N.14) bat Magda Linette (POL/N.24) 6-3, 6-2

Shelby Rogers (USA) bat Madison Brengle (USA) 6-2, 6-4

Petra Kvitová (CZE/N.6) bat Jessica Pegula (USA) 6-4, 6-3