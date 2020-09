Fin des demi-finales de l’US Open la nuit dernière avec les résultats et notamment la qualification pour Alexander Zverev.

Mené 2 sets à 0 par Pablo Carreno Busta, l’Allemand est revenu de nul part pour l’emporter au final en 5 manches et plus de 3 h 20 de jeu 3-6 / 2-6 / 6-3 / 6-4 / 6-3. Une performance qui lui permet de rejoindre la finale du tournoi contre Dominic Thiem. L’Autrichien a été parfait face au Russe, Daniil Medvedev avec une victoire en 3 manches 6-2 / 7-6 / 7-6 et 2 h 57 de jeu.

Tête de sérIe numéro 2 du tournoi, Thiem accède à la finale et tentera de remporter son premier grand Chelem dans la nuit de dimanche à lundi.