Richard Gasquet a mis un terme à sa saison ce mardi soir après sa défaite au deuxième tour du Masters 1000 de Paris contre le Norvégien Casper Ruud. Il a annoncé qu’il allait tout de même repartir pour une autre saison.

Après sa défaite en deux manches, le tennisman français de 36 ans a précisé qu’il allait repartir pour une saison de plus en 2023. « Je repars pour une saison. Je suis toujours dans les 100 (premiers mondiaux), je peux toujours aller à Melbourne pour l’Open d’Australie (en janvier), donc il n’y a pas de raison de s’arrêter. On va essayer de bien se reposer, bien s’entraîner et essayer de repartir pour une saison. Je ne sais pas si ce sera la dernière ou pas. Pour l’instant, ce n’est pas le moment de se poser la question. L’envie est toujours là, je prends du plaisir ce soir. Cette année, je n’ai pas été beaucoup blessé, j’ai pu jouer de gros matches. À l’US Open et Wimbledon, je me suis fait plutôt plaisir, donc ça a été une bonne saison et je vais essayer de continuer l’année prochaine. » A affirmé le Biterrois, 76e joueur mondial.