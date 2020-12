Premier tournoi du Grand Chelem de la saison en 2021, l’Open d’Australie aura bel et bien lieu mais un peu plus tard du 8 au 21 février prochain. L’occasion pour la directeur du tournoi de faire le point et même parler d’une édition historique.

Patron du tournoi australien Craig Tiley se félicite d’accueillir une fois de plus la crème du tennis mondial du côté de Melbourne.

« Cet Open d’Australie sera une édition historique à bien des égards. Pour la première fois en plus de 100 ans, l’Open d’Australie débutera en février et nous nous réjouissons d’offrir aux joueurs et joueuses ce qui pourrait être l’un des meilleurs cadres de jeu de l’année 2021 », a-t-il poursuivi. Cette édition 2021 sera encore bien différente car de nouvelles mesures seront au programme. Les joueurs et joueuses devront arriver en Australie dès le 15 janvier et ensuite observer une période de quarantaine d’une durée de deux semaines. tout se fera dans une bulle sanitaire sécurisée et mise en place au tour du complexe de l’Open d’Australie.