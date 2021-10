Légende vivante de la NBA, Michael Jordan a livré une petite interview avec la star des Warriors de Golden State, Stephen Curry.

Dans cette dernière, il évoque sa carrière dans le basket mais aussi sa mentalité et le courage dont il a fait preuve durant sa carrière de basketteur et même dans sa vie personnelle. Malgré tout, une seule personne intimide celui est aujourd’hui actionnaire de la franchise des Hornets de Charlotte. Il s’agit du golfeur Ian Poulter. « Je n’ai peur de personne dans le sport, mais j’étais intimidé par le golfeur européen Ian Poulter. Je regardais tous ses tournois. Dès qu’il réussissait un bon coup il me fixait droit dans les yeux et je me disais : « je n’ai rien fait, je t’aime bien, je te supporte. » Dès qu’il marchait près de mois sur le green je m’éloignais.