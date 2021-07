Finaliste à Roland-Garros face à Novak Djokovic avant d’être ensuite battu au premier tour de Wimbledon, Stefanos Tsitsipas y croit et pense être proche du numéro un mondial.

Victorieux à Hambourg pour son entrée en lice hier après-midi, il est revenu sur sa saison et espère se rapprocher de Novak Djokovic. Selon lui, il est sur la bonne voie pour y parvenir. « Le classement à la Race est une grande source de motivation. Je sais que je suis très proche de Djokovic. Je suis motivé pour faire une meilleure deuxième moitié de saison. Il va y avoir beaucoup d’action aux États‐Unis avec des tournois sur dur, et je pense qu’il y a un écart à combler là‐bas. Je vais pouvoir marquer beaucoup de points et reprendre la tête. Je vais devoir être fort mentalement et en forme pour redevenir premier , » a lâché Stefanos Tsitsipas à l’ATP.