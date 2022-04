Petit séisme ce mardi à Monte-Carlo avec la défaite d’entrée de Novak Djokovic face à l’Espagnol Alejandro Davidovich Fokina.

De retour à la compétition ce mardi sur la terre battue de Monaco, Novak Djokovic a perdu son 4e match de l’année 2022. En manque de rythme, le numéro un mondial a cumulé les erreurs et le jeune Espagnol Alejandro Davidovich Fokina en a parfaitement profité pour s’offrir la plus belle victoire de sa carrière. Légèrement blessé à la main dans le deuxième set, il a pu enchaîner et survoler Djoko dans le troisième set (6-3, 6-7 [5-7], 6-1).

Qualifié pour le deuxième tour de l’Open de Monte-Carlo, Davidovich Fokina retrouvera sur sa route le vainqueur du duel entre le Belge David Goffin et le Britannique Daniel Evans.