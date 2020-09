Victorieux à l’US Open face à Alexander Zverev (GER/N.5) 2-6, 4-6, 6-4, 6-3, 7-6 (8/6), Dominic Thiem a consolidé sa 3ème place au classement ATP ce lundi.

Le classement reste toujours dominé par Novak Djokovic, suivi par Rafael Nadal qui fera son retour cette semaine sur le circuit de Rome. Le Top 10 du classement reste inchangé. À noter la belle progression de l’Espagnol Pablo Carreno (18e, +9), qui a atteint la demi-finale de l’US Open, et la 20e place (+1) du jeune Canadien Felix Auger-Aliassime, 8e de finaliste à New York.

Classement ATP lundi:

1. Novak Djokovic (SRB) 10860 pts

2. Rafael Nadal (ESP) 9850

3. Dominic Thiem (AUT) 9125

4. Roger Federer (SUI) 6630

5. Daniil Medvedev (RUS) 5890

6. Stefanos Tsitsipas (GRE) 5175

7. Alexander Zverev (GER) 4650

8. Matteo Berrettini (ITA) 2940

9. Gaël Monfils (FRA) 2860

10. Roberto Bautista Agut (ESP) 2620 (+1)

11. David Goffin (BEL) 2555 (-1)

12. Andrey Rublev (RUS) 2414 (+2)

13. Fabio Fognini (ITA) 2400 (-1)

14. Denis Shapovalov (CAN) 2345 (+3)

15. Diego Schwartzman (ARG) 2265 (-2)

16. Karen Khachanov (RUS) 2200

17. Stan Wawrinka (SUI) 2185 (-2)

18. Pablo Carreno Busta (ESP) 2130 (+9)

19. Milos Raonic (CAN) 1995 (-1)

20. Felix Auger-Aliassime (CAN) 1976 (+1)

…

24. Benoît Paire (FRA) 1738 (-1)

38. Adrian Mannarino (FRA) 1271 (+1)

42. Ugo Humbert (FRA) 1146

48. Richard Gasquet (FRA) 1020 (+3)

52. Jo-Wilfried Tsonga (FRA) 1005 (-2)

54. Gilles Simon (FRA) 970 (-2)

60. Lucas Pouille (FRA) 880 (-1)

63. Jérémy Chardy (FRA) 860 (-3)

69. Corentin Moutet (FRA) 802 (-2)

75. Pierre-Hugues Herbert (FRA) 775 (-6)

100. Grégoire Barrère (FRA) 647 (-7)