Ons Jabeur est sur un petit nuage. La Tunisienne va en effet être associée en double à l’Américaine Serena Williams, au tournoi d’Eastbourne. Un rêve qui se réalise.

Serena Williams préparera son grand retour à Wimbledon par le double femmes à Eastbourne. Elle jouera en association avec Ons Jabeur. « Je sais garder les secrets, j’étais au courant depuis Roland-Garros », a déclaré Ons Jabeur, toujours surprise que Serena Williams l’ait choisie comme partenaire. « Elle a été une telle source d’inspiration que lorsque j’ai su que nous allions jouer ensemble en double, cela a été une nouvelle énorme et incroyable », a raconté la Tunisienne. « Beaucoup de mes consoeurs sont jalouses parce que je vais jouer avec elle. Honnêtement, Serena, c’est Serena. Elle est, et restera une légende, et le fait de participer à son retour, c’est tout simplement incroyable ».