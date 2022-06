Agé de 40 ans, Serena Williams a peut être disputé son tout dernier match en carrière à Wimbledon ce mardi soir. Battue par la Française Harmony Tan après un combat de plus de 3 h 10, elle ne compte pas s’arrêter de suite et envisage au moins d’aller jusqu’à l’US Open.

Après sa défaite contre Tan, l’Américain s’est confiée devant les médias sur la suite à donner à sa carrière et elle souhaite jouer l’US Open dans quelques mois. « L’US Open, c’est là que j’ai gagné mon premier titre du Grand Chelem (en 1999), c’est super spécial. Je suis sans aucun doute très motivée pour m’améliorer et jouer à la maison », a déclaré l’Américaine de 40 ans après sa défaite face à la Française Harmony Tan. Il est possible que la reine du tennis mondiale aux 23 Grand Chelem décide de prendre sa retraite au cours du prochain US Open. Nous verrons bien…