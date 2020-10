Ami de longue date de Roger Federer, l’Argentin Diego Schwartzman a rendu hommage au champion à sa façon en le comparant au sextuple Ballon d’or, Lionel Messi.

En atteignant les demi-finales de Roland-Garros cette année, l’Argentin Diego Schwartzman a rejoint le club très fermé des 10 meilleurs joueurs mondiaux. À cette occasion, il s’est entretenu avec la chaîne ESPN, où il a longuement évoqué la forme de son grand ami, Roger Federer.

« Roger, je le traite comme s’il était mon meilleur ami. Son équipe et lui ont pour sponsor une marque de pâtes et je le charrie avec ça. Je leur demande à chaque fois quand ils me feront la cuisine. Lors de la dernière Coupe du monde de football (en 2018 en Russie, ndlr), il n’a pas arrêté de me chambrer avec l’Argentine pendant Wimbledon. On se renvoie la balle constamment. Il imite ma prononciation de ‘Roger’ (‘Rocher’), on a une belle relation. »

Mais au-delà de leur amitié, Diego Schwartzman s’est aussi attardé sur les qualités du Suisse, raquette en main. « Niveau tennis, ce que fait Roger est inexplicable. Il réalise tous les coups imaginables avec la même prise. Il dit que, comme Messi, parfois il préférerait avoir moins d’options avant de frapper un coup, une ou deux au lieu de dix. Quand il est ‘en feu’, il peut jouer des balles bombées, une amortie ou un missile à 200 km/h avec la même prise. Tout est naturel, mais il a aussi beaucoup travaillé. C’est spectaculaire ! »