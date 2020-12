L’ATP a décidé d’une amende de 20.000 dollars (16.267 euros) avec sursis, conditionnée à une période de probation de six mois, envers le joueur de tennis Sam Querrey, après sa violation des protocoles anti-Covid-19 lors du tournoi de Saint-Pétersbourg en octobre.

Querrey, 53e joueur mondial, avait quitté la Russie avec sa femme et leur fils de neuf mois à bord d’un jet privé malgré un test positif au nouveau coronavirus, alors que les protocoles sanitaires de l’ATP voulaient qu’il s’isole dans son hôtel jusqu’à ce qu’un appartement lui soit trouvé dans la ville. L’ATP « a conclu que la conduite de M. Querrey était contraire à l’intégrité du jeu » telle que définie dans son code de conduite. Mais « prenant en considération ses nombreuses années de bonne attitude et d’autre facteur atténuants, l’amende est suspendue et sera levée (si) M. Querrey ne commet pas d’autre entorse aux protocoles de santé et de sécurité liés au Covid-19 durant une période probatoire de six mois ».

L’Américain de 33 ans avait dû déclarer forfait à Saint-Pétersbourg après des tests positifs de lui et de « membres de sa famille » au Covid-19 le 11 octobre. Les tentatives des officiels pour s’entretenir de sa santé avaient échoué : Querrey « n’a jamais ouvert la porte de sa chambre » d’hôtel et quitté la Russie aux aurores.