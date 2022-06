Fait insolite dans cette rencontre avec une interruption de quelques minutes due à une manifestante pour le climat.

La demi-finale de Roland-Garros entre Casper Ruud et Marin Cilic a été interrompue par une manifestante pour le climat. Cette dernière, vêtue d’un tee-shirt blanc avec l’inscription « We have 1028 days left », s’est attachée au filet par le cou.

Les deux joueurs sont rentrés aux vestiaires, alors que le Norvégien menait (3-6, 6-4, 4-1), tandis que la jeune femme a été évacuée par la sécurité.