Vainqueur de Mackenzie McDonald en trois sets en début de journée, Andrey Rublev s’est qualifié pour les demi-finales de l’ATP 500 de Dubai. En conférence de presse d’après match, le Russe n’a pas pu éviter les questions quant à la situation politique qui touche son pays et l’Ukraine. Effectivement, Rublev a avoué recevoir de nombreux messages haineux et agressifs depuis ce matin, suite aux opérations militaires en Ukraine ouvertes par la Russie. Le numéro 7 mondial regrette cette situation.

« Depuis ce matin, je reçois de mauvais commentaires sur Internet parce que je suis russe, des messages agressifs. Je ne peux pas y réagir, car si je le faisais, je ferais la même chose. Si je veux avoir la paix, je dois montrer que je m’en fiche. Même s’ils me jettent des pierres, je dois montrer que je suis pour la paix. Même si je ne suis pas responsable, je ne suis pas là pour être agressif. Je pense que c’est la bonne façon d’agir. Mon match n’est pas important. Ce qui se passe est bien plus terrible. Ce qui compte, c’est qu’il y ait la paix dans le monde et que nous nous respections les uns les autres, que nous soyons unis. »