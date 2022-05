Elles sont rares à aborder le sujet. Qinwen Zheng, qui s’est inclinée après une longue bataille face à Iga Swiatek en huitièmes de finale de Roland-Garros (6-7 (7/5), 6-0, 6-2), a expliqué avoir été rattrapée par la douleur de ses règles.

« Ça a commencé déjà avant le match. Des trucs de filles », a expliqué Zheng en conférence de presse. « Le premier jour, c’est toujours dur. Mais je dois jouer avec cette grosse douleur du premier jour. Je ne peux pas aller contre ma nature. J’aimerais être un homme sur le court dans ce genre de moments. Je n’aurais pas à souffrir de ça. (…) Dans le premier set, j’ai juste essayé de jouer mon jeu. J’étais capable de vraiment être là et d’avoir la bonne attitude. Plus le match avançait, et plus j’avais des douleurs au ventre. Je voulais me battre, je le voulais vraiment mais je n’avais plus la force donc c’était vraiment difficile. Je n’ai pas pu montrer mon tennis dans les deuxième et troisième sets. »