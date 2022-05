La N.1 mondiale Iga Swiatek s’est qualifiée pour les quarts de finale de Roland-Garros. Mais ça n’a pas été simple. La jeune femme a été bousculée par son adversaire, la Chinoise Qinwen Zheng (74e), finalement battue 6-7 (7/5), 6-0, 6-2 ce lundi.

« Ce n’était pas facile de trouver des solutions, de trouver d’autres tactiques et de faire quelque chose de différent, parce que je n’étais pas sûre de savoir ce que je faisais mal. Dans le premier set, il y a eu beaucoup de trucs techniques que je voulais changer (…) Elle jouait des balles qui allaient très vite et ce n’était pas facile de se détendre. Je me sentais un peu tendue. Dans le deuxième set, je voulais juste me concentrer plus. Et honnêtement, j’ai accéléré un peu mon coup droit. C’était peut-être la solution. Mais j’ai l’impression que mon esprit était un peu plus clair. », a déclaré Swiatek.

Au prochain tour, Swiatek rencontrera l’Américaine Jessica Pegula, 11e mondiale et deuxième joueuse la mieux classée encore dans le tournoi après elle.