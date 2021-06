Tombeuse de Zidansek cet après-midi (7-5, 6-3), la Russe a validé son ticket pour sa première finale de Grand Chelem.

Plus affûtée que son adversaire cet après-midi, la Russe Anastasia Pavlyuchenkova s’est imposé en deux sets contre la Slovène Tamara Zidanšek (7-5, 6-3). À 29 ans, elle se qualifie donc pour sa première finale en Grand Chelem et aura finalement été plus solide sur les points importants que son adversaire.

En finale de Roland-Garros, elle retrouvera la gagnante du match Krejčíková-Sakkari, qui vient tout juste de débuter.