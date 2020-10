Rafael Nadal, en quête d’un treizième sacre historique à Roland-Garros, s’est qualifié ce mercredi pour les demi-finales du tournoi parisien en battant le jeune Italien Jannik Sinner (75e) en trois sets 7-6 (7/4), 6-4, 6-1.

Le match, qui s’est terminé à 1h25 du matin, est entré dans l’histoire en devenant la rencontre la plus tardive de l’histoire de Roland-Garros. “Il est très tard, merci d’être restés malgré les conditions difficiles“, a déclaré Rafael Nadal aux dernières personnes encore en tribunes. “Ca a été très dur pendant deux sets, et surtout à la fin du premier. Les conditions étaient difficiles, il frappait très fort et avec le froid, les balles prennent moins le lift, donc j’avais du mal à le déborder“, a expliqué le N.2 mondial.

Pour une place en finale, Nadal affrontera l’Argentin Diego Schwartzman (14e), tombeur en cinq sets et plus de cinq heures de Dominic Thiem.