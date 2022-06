Tête de série numéro 3 de ce Roland-Garros, Alexander Zverev a passé des premiers examens médicaux concernant sa blessure survenue lors de la demi-finale des Internationaux de France contre Rafael Nadal vendredi après-midi.

Contraint d’abandonner la partie et revenu sur le court avec des béquilles afin de saluer son adversaire, le public ainsi que l’arbitre, le joueur allemand souffre de « plusieurs ligaments déchirés » après une torsion au niveau de la cheville. Et les premières nouvelles sont ne sont pas rassurantes. « Selon les premiers examens médicaux, il semblerait que j’aie plusieurs ligaments déchirés dans le pied droit. Je prendrai l’avion vers l’Allemagne lundi pour passer des examens plus poussés et déterminer le meilleur moyen, et le plus rapide, de me soigner », a expliqué le N.3 mondial sur Instagram, sans donner plus de précision sur sa convalescence.

« Je vous tiendrai au courant autant que possible des évolutions. Je veux remercier chacun, partout dans le monde, pour les messages chaleureux que j’ai reçus depuis hier (vendredi). Votre soutien compte beaucoup en ce moment », conclut-il.