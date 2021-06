Le tennis français se porte très bien chez les juniors. Le jeune français Luca Van Assche (17 ans) a remporté l’édition 2021 de Roland-Garros chez les juniors ce samedi après-midi.

Le vainqueur du jour est venu à bout de son compatriote Arthur Fils, lui aussi âgé de 17 ans avec une victoire en deux manches 6-4 / 6-2. Van Assche a marqué de son emprunte et s’offre le titre le plus prestigieux de son début de carrière. Un tournoi juniors marqué par les tricolores puisqu’ils étaient quatre en demi-finale avec également Sean Cuenin et Giovanni Mpetshi-Perricard.