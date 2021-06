Les deux Français se sont qualifiés ce jeudi en finale du tournoi double de Roland-Garros en battant les Colombiens Juan Sebastián Cabal et Robert Farah (6-7, 7-6, 6-4).

À défaut d’avoir des Français encore en lice dans le tableau principal de Roland-Garros, la paire française Pierre-Hugues Herbert / Nicolas Mahut a validé aujourd’hui son ticket pour la finale du tournoi en double. Malmenés en début de rencontre, les deux joueurs ont réussi à renverser la vapeur pour finalement s’imposer en trois sets contre les deux Colombiens Juan Sebastián Cabal et Robert Farah (6-7, 7-6, 6-4).

En finale du double messieurs, Herbert et Mahut retrouveront les Kazakstanais Andrey Golubev et Alexander Bublik, tombeurs du binôme espagnol Pablo Andújar / Pedro Martínez (1-6, 6-4, 6-4) plus tôt dans la journée.