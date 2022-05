Le Français Quentin Halys n’a pas réussi à créer la surprise contre la tête de série numéro 23 John Isner ce dimanche lors du premier tour de Roland-Garros. Qualification également pour le Canadien Felix Auger-Aliassime en cinq manches.

Dans le tableau masculin, Halys s’est bien défendu mais il est tombé sur un Isner en très grande forme surtout au niveau du service. L’Américain s’impose 7-6 / 4-6 / 7-6 / 7-6 et retrouvera un autre Français au prochain tour Grégoire Barrère. Notons aussi la qualification de Felix Auger-Aliassime face au Péruvien Varillas. Tête de série numéro 9, il a remonté le score après avoir perdu les deux premiers sets 2-6 / 2-6 / 6-1 / 6-3 / 6-3 et retrouvera le vainqueur du duel entre Aslan Karatsev et l’Argentin Camilo Ugo Carabe.