On va encore avoir droit a l’excellence affiche de Novak Djokovic-Rafal Nadal, en quarts de finale de Roland-Garros, ce mardi soir. Alors forcément, tout le monde y va de son pronostic. Mais l’entraîneur de Nadal en est sûr, c’est son joueur qui va gagner.

« Rafa se remet normalement bien de ces marathons, surtout sur terre battue. Il n’y a normalement pas de problèmes. Je ne pense pas que ce sera un handicap. Il est reposé et frais. Tout va bien. Pour moi, sur terre battue, Rafa est toujours le favori, même lorsqu’il abandonne (rires). Bien sûr, je fais partie de l’équipe et il m’est difficile de ne pas être partial. Nous attendons toujours le meilleur de Nadal et je pense qu’il sera à son meilleur ce mardi pour pouvoir gagner. C’est un match très difficile, mais nous pensons que Rafa est prêt », a déclaré Moya.