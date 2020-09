La N.2 française Caroline Garcia (45e) s’en est sortie en trois sets 6-4, 3-6, 6-4 face à l’Estonienne Anett Kontaveit (21e) ce dimanche lors du premier tour de Roland-Garros.

Après un premier set dans lequel elle s’est montrée solide physiquement, la Français Caroline Garcia a vu son adversaire égaliser dans une deuxième manche. “Je suis vraiment contente de mon attitude et de mon état d’esprit. Je me suis battue jusqu’au bout et j’ai été plus agressive dans le troisième set“, a réagi Garcia.”Hier soir (samedi) encore, je n’arrivais pas à croire que Roland-Garros allait commencer aujourd’hui tellement les conditions sont particulières“.

Au prochain tour, Garcia affrontera la Bélarusse Aliaksandra Sasnovich (96e).