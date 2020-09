La récente finaliste de l’US Open Victoria Azarenka (14e mondiale) a été stoppée net dès le deuxième tour de Roland-Garros ce mercredi par la Slovaque Anna-Karolina Schmiedlova (161e) en deux sets 6-2, 6-2.

Sur le court Simonne-Mathieu ce mercredi, Azarenka a été pénalisée par ses trop nombreuses fautes directes (38). Le huitième de finale très attendu entre Azarenka et Serena Williams n’aura donc pas lieu. Un peu plus tôt dans la journée, l’Américaine de 39 ans avait déclaré forfait avant son match du deuxième tour à cause de son tendon d’Achille douloureux.

Schmiedlova affrontera la Kazakhe Yulia Puntintseva (27e) ou la qualifiée argentine Nadia Podoroska au prochain tour.