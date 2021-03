Avec deux opérations en 2020 au genou, Roger Federer est revenu sur cette année difficile pour lui.

« C’était vraiment agréable d’être à la maison (en 2020). Je suis arrivé sur le circuit en 97-98. 98 était en quelque sorte ma dernière année junior, ma première année professionnelle. J’avais terminé 300e au monde à l’époque – il y a 22-23 ans maintenant. Et (depuis), j’ai toujours été sur la tournée de janvier à novembre, en fait, j’étais le circuit mondial tout le temps. Alors quand nous avons un peu de temps libre, que nous le voulions ou non, c’est toujours agréable d’être à la maison. Nous sommes des guerriers de route si vous voulez, tous autant que nous sommes. Je pense que c’est (le tennis) l’un des sports les plus difficiles en termes d’horaires de voyage », a indiqué Roger Federer.