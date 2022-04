Surclassé par Kecmanovic, Richard Gasquet ne verra pas la couleur du deuxième tour de l’Open de Belgrade.

Comme ses compatriotes Benoît Paire et Adrian Mannarino à Barcelone, le Français Richard Gasquet a quitté les courts de Belgrade par la petite porte. Ce lundi, le tennisman de 35 ans n’a pas fait le poids face au Serbe Miomir Kecmanovic. Giflé dans le premier set, il aura réagi dans le second sans pour autant inquiéter son adversaire du jour (6-0, 6-3). Une lourde défaite, qui vient un peu plus ternir le bilan des Français en ce début de semaine.