Les stars du tennis mondial ont tenu à rendre hommage à Gilles Simon, qui a mis un terme à sa carrière ce jeudi après sa défaite en huitièmes de finale du Masters 1000 de Paris.

Jo-Wilfried Tsonga (FRA/retraité depuis Roland-Garros): « Mon Gilou… On avait aussi l’habitude de t’appeler CNN, parce que tu ne la fermais pas, ‘las machetas’, à cause de tes phrases sanglantes. C’est une page qui se tourne pour toi, pour nous tous. Quand toi tu pars, c’est une part de moi qui part aussi. »

Gaël Monfils (FRA/46e mondial): « Pour moi, tu es un grand frère. Jusqu’à maintenant, tu m’aides et tu es un exemple. Tu as eu une carrière exceptionnelle. Au-delà du côté sportif, côté humain, tu es une des plus belles personnes que j’ai pu rencontrer dans ma vie. Je suis content que tu aies pu t’épanouir et que tu finisses en beauté comme ça à Paris. »

Novak Djokovic (SRB/ex-N.1 mondial): « Je veux féliciter Gilles Simon pour sa carrière et pour son jeu. Il a mérité votre soutien. Il a aussi beaucoup fait pour les joueurs au sein du Conseil des joueurs. Je le connais bien sur les courts mais aussi à l’extérieur : c’est une très bonne personne. Il mérite de grandes félicitations. C’est la meilleure manière de finir, dans ta ville, dans ton pays. »