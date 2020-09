Absent de l’US Open, Rafael Nadal fait son grand retour sur le court à Rome. L’Espagnol a donné quelques informations sur sa préparation et sa forme avant le début du tournoi.

“Les circonstances ont été lourdes pour tout le monde. Mais me voilà. Rome est sans doute un des tournois les plus importants du monde. En même temps, ce ne sera évidemment pas pareil sans le public et d’être dans une bulle pour pouvoir apprécier la ville. Mais au moins, il y a un tournoi ici à Rome. C’est positif. Maintenant, je me sens bien. Je suis à mon niveau, quoiqu’un peu en-dessous parce que je n’ai joué depuis longtemps : pour être à 100 %, il faut jouer des matches. Contre Carreno Busta, ce sera dur mais ce sera un bon test”, a lâché Rafael Nadal dans le Corriere dello Sport.