Une déclaration assez rare ! Rafael Nadal a évoqué sa relation avec Roger Federer.

« Roger Federer est l’un des plus grands hommes de l’histoire du sport. Pour moi ? C’est un compañero, un collègue. Il était mon grand rival, et cela nous a été bénéfique à tous les deux, et un peu au tennis aussi. Nous avons partagé un morceau de vie. Dans certains domaines, nous sommes semblables : nous nous soucions de la paix et du calme, de la famille », a indiqué Nadal dans le Corriere della Sera.

Avant d’ajouter : « Dans d’autres, nous sommes différents. Il est suisse. Je suis latin. Nous avons des caractères différents, des cultures différentes, des modes de vie différents. Est-ce que notre relation a changé quand il est venu à l’Académie ? Rien n’a changé, parce que la relation était déjà bonne ; sinon, il ne serait jamais venu. Et je suis allé le voir en Suisse et en Afrique du Sud, pour jouer pour sa Fondation. »