La mère de Novak Djokovic n’a pas sa langue dans sa poche. Lors d’une interview accordée au site serbe Blick, elle n’a pas hésité à allumer Roger Federer sur son comportement.

Un moment où elle l’a côtoyé la particulièrement marqué : la dernière finale à Wimbledon. “Nous n’étions qu’une poignée dans le stade à encourager Novak… Et cela m’énervait d’autant plus que je trouvais que Federer était quelque peu arrogant… ”. Mauvaise joueuse ou non, cette phrase créé déjà un véritable “buzz” sur internet.